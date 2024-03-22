Сброс воды на Волжской ГЭС резко повысят по просьбе Росморречфлота





Сегодня, 22 марта, повышаются сбросы воды в Волжской ГЭС в Волгоградской области, передает V102.RU. По информации Росводресурсов РФ, такое решение принято в целях прохождения судов с осадкой 3,6 м на участке Волгоград – Астрахань.

Новый режим работы установлен на срок до 5 апреля включительно. На эти дни среднесуточные сбросные расходы составят 7000-7200 м³/с. Предыдущие указания за период 11 марта по 5 апреля были установлены в объеме 5700-6000 м³/с при минимальных суточных расходах 4800 м³/с.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы.



Напомним, что в эти дни любителям рыбалки будет опасно выходить на лед и даже оставаться на берегах для рыбной ловли. Также лучше воздержаться от выхода на воду на маломерных судах.