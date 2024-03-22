В Дубовском районе Волгоградской области 44-летний местный житель уличён в сборе конопли у села Горная Пролейка. Как впоследствии мужчина пояснил правоохранительным органам, он собрал урожай наркосодержащего растения и хранил дома сугубо для личных нужд.

- Во время обыска у обвиняемого было изъято около 300 г наркотического средства. Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал в полном объёме, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, житель Дубовского района был приговорен судом к 1,6 году лишения свободы и взят под стражу в зале суда. При этом в настоящее время приговор ещё может быть обжалован.