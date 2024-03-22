В Волгоградской области ненадлежащее состояние электросетей привело к уничтожению 1,9 тыс. тонн пшеницы стоимостью 28,7 млн рублей. Зерно сгорело прямо на поле, из-за чего одному из фермерских хозяйств Калачевского муниципального был нанесён ущерб в 28,7 млн рублей.

- В результате проверки, проведенной по факту пожара, начальником ОНД и ПР по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, из которого следовало, что причиной возгорания сухой травянистой растительности послужил аварийный режим в электросетях - короткое замыкание фазного провода ЛЭП на землю при его обрыве, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Волгоградской области.

В настоящее время сельхозпроизводитель в судебном порядке пытается взыскать понесённые издержки. Точку в разбирательстве суду предстоит попытаться поставить уже на следующей неделе.