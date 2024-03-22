Волгоградцам пообещали резкое потепление в ближайшие сутки

В Волгограде и области предстоящие выходные после череды довольно промозглых будней с пронизывающим ветром порадуют теплой погодой без осадков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в дневные часы воздух прогреется до +11 градусов.

— В субботу, 23 марта, по области осадки маловероятны. Ветер южного направления 6-11 м/с. В ночной период +1…-4º, днем +5...+10º, — рассказали информагентству в областном ЦГМС. — К воскресенью, 24 марта, также без осадков. В ночные и утренние часы местами опустится туман. Ветер южный со скоростью 8-13 м/с. Ночью за окном +2…-3º, после обеда столбики термометров покажут +6...+11º.

В Волгограде в субботу установится сухая погода с переменной облачностью.

— 23 марта в областном центре без существенных осадков. В утренние часы на дорогах гололедица. Ветер южного направления 5-10 м/с. Ночью 0...-2º, днем по городу +5...+7º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 24 марта в городе на Волге вероятность осадков минимальна, ночью и утром возможен туман. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью +1...-1º, в послеобеденные часы +7...+9º.

Фото: архив ИА «Высота 102»