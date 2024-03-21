Следователи по заданию Бастрыкина изучили быт 84-летней жительницы Калача-на-Дону

Следователи по поручению главы СК навестили ветерана труда Антонину Мартыненко, которая проживает в 107-летнем аварийном доме в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области. Как сообщила V102.RU пенсионерка, люди в погонах сняли копии всех документов, осмотрели ее ветхое жилище и получили ответы на интересующие их вопросы.

- Они удивлялись, как я живу. Ведь более-менее приличные условия только у меня одной во всем доме. Мои соседи, которые уже умерли, ремонты не делали, газ и воду не проводили. Там, конечно, полный ужас. Все разваливается, - рассказала V102.RU Антонина Николаевна.

84-летняя пенсионерка рассказала, что когда были силы, сама делала ремонт, решала проблему с теплом и водой.

- Я одну зиму провела в жутком холоде, а потом решила, что надо что-то делать. Я же детдомовская, поэтому всегда надеюсь только на себя. Поэтому провела газ, воду, - пояснила собеседница агентства.

Пенсионерка до сих пор не верит, что ей помогут и когда-нибудь переселят из аварийного дома.

Напомним, что после публикации V102.RU о жилищной проблеме пенсионерки глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Калача-на-Дону. Доложить о промежуточных результатах поручено руководителю СУ СК по региону Василию Семенову.

Двухэтажный многоквартирный дом, в котором проживает Антонина Мартыненко, был построен в 1917 году и лишь только осенью 2020-го его признали аварийным. Согласно заключению экспертов, фактический износ постройки составляет сегодня 70% – обнаруженные повреждения и деформации свидетельствуют о снижении несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.

Согласно открытой информации, снос векового здания запланирован лишь на 30 декабря 2026 года. В ожидании расселения, утверждает ветеран труда, к этому дню скончались все ее соседи.