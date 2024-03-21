В Саратовской области 57-летний мужчина через суд добился своего «воскрешения» после того, как его признали мертвым и родственники, и суд. Об этом сообщили 20 марта журналисты ИА «СарИнформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

До того, как при жизни стать фактическим мертвым, Игоря Семейкина настигла череда бед в Санкт-Петербурге, куда он отправился из Саратовской области на заработки.

Так, уроженец Казахстана в 1990-е переехал в поселок Трудовик Питерского района Саратовской области, где благополучно обзавелся женой и ребенком. Однако денег в семье не хватало, и Игорь в 2003 году отправился на заработки в северную столицу.

– В Санкт-Петербурге мужчину сначала избили, а после этого он был сбит машиной, в результате чего частично потерял память. Затем знакомые помогли Семейкину добраться до Саратовской области, где он жил в храмах, а потом – в саратовском центре «БОМЖ», – передает издание. – И поскольку мужчина долго не пользовался государственными услугами, власти пришли к выводу, что его нет в живых. К такой же версии склонялись и его родственники. На основании этих сведений в конце 2007 года суд признал Игоря мертвым.

Аннулировать решение суда о смерти мужчины удалось лишь в 2023 году, когда его благополучно нашли близкие через передачу на федеральном канале.

Фото: NTV.RU