Общество

В Саратовской области мужчина 16 лет считался мертвым, но все-таки «воскрес»

Общество 21.03.2024 12:10
0
21.03.2024 12:10


В Саратовской области 57-летний мужчина через суд добился своего «воскрешения» после того, как его признали мертвым и родственники, и суд. Об этом сообщили 20 марта журналисты ИА «СарИнформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

До того, как при жизни стать фактическим мертвым, Игоря Семейкина настигла череда бед в Санкт-Петербурге, куда он отправился из Саратовской области на заработки. 

Так, уроженец Казахстана в 1990-е переехал  в поселок Трудовик Питерского района Саратовской области, где благополучно обзавелся женой и ребенком. Однако денег в семье не хватало, и Игорь в 2003 году отправился на заработки в северную столицу. 

В Санкт-Петербурге мужчину сначала избили, а после этого он был сбит машиной, в результате чего частично потерял память. Затем знакомые помогли Семейкину добраться до Саратовской области, где он жил в храмах, а потом – в саратовском центре «БОМЖ», – передает издание. – И поскольку мужчина долго не пользовался государственными услугами, власти пришли к выводу, что его нет в живых. К такой же версии склонялись и его родственники. На основании этих сведений в конце 2007 года суд признал Игоря мертвым.

Аннулировать решение суда о смерти мужчины удалось лишь в 2023 году, когда его благополучно нашли близкие через передачу на федеральном канале.   

Фото: NTV.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.03.2024 15:31
Общество 21.03.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 15:06
Общество 21.03.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 12:00
Общество 21.03.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 11:30
Общество 21.03.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 10:41
Общество 21.03.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 09:23
Общество 21.03.2024 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 07:40
Общество 21.03.2024 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2024 06:51
Общество 21.03.2024 06:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 21:02
Общество 20.03.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 19:37
Общество 20.03.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 19:05
Общество 20.03.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 18:38
Общество 20.03.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 18:03
Общество 20.03.2024 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 17:48
Общество 20.03.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 16:51
Общество 20.03.2024 16:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:31
МЧС запустило беспилотники в четырех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде нашли решение проблемы с нехваткой онкологовСмотреть фотографии
14:07
А сам весь в белом. Хозяин аквапарка Газарян в суде обличал СК, адвоката и отца погибшего мальчикаСмотреть фотографии
13:22
Для управления потоками пациентов в онкодиспансере Волгограда внедрили умную системуСмотреть фотографии
13:06
Росприроднадзор запретил саратовскому МУП травить Волгу нечистотамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде заблокировали сайты с услугами по отмыву наличныхСмотреть фотографии
12:41
Вызвал убийцу на дом. Опубликовано видео из квартиры жестоко зарезанного волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Сборщика мебели обязали выплатить 25 млн рублей за сгоревший дотла цех в ВолжскомСмотреть фотографии
12:10
В Саратовской области мужчина 16 лет считался мертвым, но все-таки «воскрес»Смотреть фотографии
12:00
«Торчал из земли»: в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снарядСмотреть фотографии
11:30
Дело блогера Алены Агафоновой в Волгограде могут рассмотреть в особом порядкеСмотреть фотографии
11:14
Бросившую дымовую шашку волгоградку осудят за срыв выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Экс-начальница отделения Почты России за месяц вынесла 753 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом посиделки с безработным обернулись кровавой бойнейСмотреть фотографии
10:45
В Елани Волгоградской области из-за аварии на водозаборе на сутки ввели режим ЧССмотреть фотографии
10:41
На ул. Николая Отрады в Волгограде оперативно заменят участок теплосетиСмотреть фотографии
10:21
Провалившегося под лед рыбака вторые сутки ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
«Красный Октябрь» взял золото в региональном турнире по мини-футболуСмотреть фотографии
09:23
Волгоградцам рассказали о морозных ночах на выходныхСмотреть фотографии
09:01
УФСБ: задержан волгоградец, причастный к крупным поставкам наркотиков в регионСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
На ручнике? В Волгоградской области застыли цены на дизель и бензинСмотреть фотографии
06:51
«Предложили еще помолиться»: в новой больнице под Волгоградом не нашлось лекарств для 84-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
21:33
«Динамо-Синара» разгромило клуб из МайкопаСмотреть фотографии
21:02
Кто ищет, тот всегда найдет: Волгоградстат отрапортовал о снижении цен на куриные яйцаСмотреть фотографии
20:20
Приставы в Волгограде выявили фальшивый исполлист на 26 млн рублейСмотреть фотографии
19:37
В центре Городища на месте снесенного 22-летнего недостроя появилось болотоСмотреть фотографии
19:05
Уровень воды в Волге поднялся в районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
В больнице №25 Волгограда откроют урологическое отделениеСмотреть фотографии
18:03
Реконструкцию ЦУМа в Волгограде доверили проверенной компанииСмотреть фотографии
17:57
Самые меткие стрелки из боевого оружия съехались в ВолгоградСмотреть фотографии
 