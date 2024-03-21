«Торчал из земли»: в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снаряд

В Иловлинском районе Волгоградской области накануне в 100 метрах севернее от хутора Тары обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Подобное сообщение действительно поступило на номер «112». Местные жители якобы видели, как какой-то неопознанный металлический предмет торчал из земли. Обнаружил его выгуливавший вдали от жилых домов собаку мужчина, — рассказал информагентству глава Авиловского сельского поселения Павел Ураков.

Он уточнил, что на место выезжали специальные службы.

— Что произошло дальше, как поступили с этим предметом, мне не докладывали, — пояснил сельский глава.

Напомним, что в районе Волгоградской области упал метеозонд с минометным снарядом иностранного производства и устройством для дистанционного сброса.

Фото: архив ИА «Высота 102»