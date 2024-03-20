В больнице №25 Волгограда откроют урологическое отделение

В 2025 году в Волгограде завершится создание нового урологического отделения на базе больницы скорой медицинской помощи № 25. В настоящее время специалисты приступили к подготовке и оборудованию помещений.

– Отдельное урологическое отделение будет находиться на четвёртом этаже 4-го и 7-го блоков здания 25-й больницы и занимать площадь порядка тысячи «квадратов». Предусмотрены 9 палат на 30 коек, кабинеты УЗИ, эндоскопии, перевязочная, процедурный и другие кабинеты, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

После открытия специализированное медицинское подразделение сможет оказывать помощь пациентам с проблемами мочеполовой системы, почек, а также некоторыми другими патологиями, требующими круглосуточного внимания врачей.

Отметим, на закупку мебели и дооснащение урологического отделения современной техникой из областного бюджета выделено 130 млн рублей.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области