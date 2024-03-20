Общество 20.03.2024 11:47
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20.03.2024 11:47
На заседании президиума генсовета, которое провел Андрей Турчак, подвели итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах Президента РФ, сообщает сайт ER.ru.
— В достижении победы нашего Президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек, — сообщил секретарь генсовета.
Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.
Андрей Турчак подчеркнул — от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.
— Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата — 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину, — сказал секретарь генсовета.
Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.
— Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских, — отметил Андрей Турчак.
Жители Волгоградской области также приняли активное участие в трехдневном голосовании — явка по предварительным итогам составила 81,83%, об этом сообщил секретарь Волгоградского регионального отделения «Единой России», сенатор РФ Сергей Горняков.
— Среди тех, кто сделал свой выбор в пользу будущего России и представители «Единой России». Наши активисты местных и первичных отделений, депутаты разных уровней не только проголосовали сами, но и провели серьезную агитационную работу в преддверии выборов, — отметил Сергей Горняков. — Мы понимаем, что от нас зависит то, как мы будем жить дальше, как будет развиваться наша страна, поэтому главными задачами партии в регионе были консолидация общества, сплочение наших граждан и объединение вокруг сильного лидера. Результаты говорят сами за себя – по предварительным итогам в Волгоградской области за Владимира Путина проголосовали 88% избирателей. Это очень хороший результат, который свидетельствует не только о всеобщем доверии главе государства, но и том, что в регионе была проделана серьезная работа по подготовке к голосованию.
Фото: ER.ru
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