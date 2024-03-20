Общество

От сбора подписей до голосования: в ЕР рассказали об участии в президентской гонке

Общество 20.03.2024 11:47
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20.03.2024 11:47

На заседании президиума генсовета, которое провел Андрей Турчак, подвели итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах Президента РФ, сообщает сайт ER.ru.
— В достижении победы нашего Президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек, — сообщил секретарь генсовета.
Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.
Андрей Турчак подчеркнул — от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.
— Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата — 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину, — сказал секретарь генсовета.
Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.
Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских, — отметил Андрей Турчак.
Жители Волгоградской области также приняли активное участие в трехдневном голосовании — явка по предварительным итогам составила 81,83%, об этом сообщил секретарь Волгоградского регионального отделения «Единой России», сенатор РФ Сергей Горняков. 
— Среди тех, кто сделал свой выбор в пользу будущего России и представители «Единой России». Наши активисты местных и первичных отделений, депутаты разных уровней не только проголосовали сами, но и провели серьезную агитационную работу в преддверии выборов, — отметил Сергей Горняков. — Мы понимаем, что от нас зависит то, как мы будем жить дальше, как будет развиваться наша страна, поэтому главными задачами партии в регионе были консолидация общества, сплочение наших граждан и объединение вокруг сильного лидера. Результаты говорят сами за себя – по предварительным итогам в Волгоградской области за Владимира Путина проголосовали 88% избирателей. Это очень хороший результат, который свидетельствует не только о всеобщем доверии главе государства, но и том, что в регионе была проделана серьезная работа по подготовке к голосованию.
Фото: ER.ru 

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