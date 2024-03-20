В Волжском четвертые сутки ищут пропавшего мужчину в синей куртке

В Волжском Волгоградской области волонтеры разыскивают исчезнувшего 16 марта 42-летнего Дмитрия Клепикова. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт», местного жителя ищут уже четвертые сутки.
Приметы пропавшего волжанина: рост 178, среднее телосложение, светлые волосы и серо-голубые глаза.
Мужчина в день исчезновения был одет в синюю куртку, такого же цвета джинсы и коричневые ботинки. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 919 5479 263.
Фото: «Лиза Алерт» / Telegram