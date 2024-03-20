Романы, фэнтези или современная литература: чем зачитывались волгоградцы в 2023 году

Эксперты проанализировали литературные предпочтения волгоградцев в 2023 году. Как выяснили в компании Литрес, вкусы жителей региона существенно отличаются в зависимости от возрастной группы респондентов.

Так молодые люди до 24 лет чаще всего интересовались любовными романами, фэнтези и современной российской литературой.

Волгоградцы, относящиеся к средней возрастной группе от 25 до 44 лет, зачитываются любовными фэнтези, книгами по саморазвитию и литературой о личных финансах.

Представители старшего возраста также предпочитают книги о саморазвитии, исторические детективы и произведения современных зарубежных авторов.