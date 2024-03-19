Спортивный журналист Василий Уткин умер в 52 года

Сегодня, 19 марта, стало известно о смерти спортивного журналиста и блогера Василия Уткина, который осенью прошлого года приезжал в Волгоград.

- Предварительная причина смерти Василия Уткина – тромбоэмболия легочной артерии – у него оторвался тромб, - сообщает Mash.

Журналиста госпитализировали, но спасти не смогли. 6 марта Василию Уткину исполнилось 52 года.

Напомним, в октябре 2023 года Уткин приезжал в Волгоград, где поддерживал команду «Эгриси», владельцем которой он является. Тогда на стадионе «Волгоград Арены» журналисты отмечали, что журналист весит не менее 200 кг. Федеральные СМИ сообщают, что по настоянию врачей в последнее время Уткин стал усиленно худеть.

Василий Уткин также известен как бывший комментатор. В свое время он высказывал свое мнение о волгоградских футбольных фанатах и «Роторе».

Скриншот: видео «Настоящий РадиоУткин» / t.me