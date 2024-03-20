Общество

По ошибке? Под Волгоградом чиновники едва не передали в концессии дамбы, трубопроводы и дороги

Общество 20.03.2024 08:46
0
20.03.2024 08:46


В Ольховском районе Волгоградской области местные власти выставили на аукцион право заключения сразу трёх концессионных соглашений. В частные руки должны были быть переданы гидротехнические объекты, коммунальная инфраструктура и дороги, находящиеся в районной и муниципальной собственности. Соответствующие лоты были опубликованы на площадке ГИС «Торги».

Среди имущества районных властей инвесторам должны были быть переданы трубопроводные и канализационные сети, насосная станция и очистные сооружения райцентра — Ольховского сельского поселения, а также коммуникации на территории: п. Нижинский, п. Октябрьский, с. Гусевка, с. Романовка, с. Рыбинка, с. Солодча, Киреево, с. Липовка, с. Дмитриевка, с. Стефанидовка, с. Захаровка, с. Ягодное, х. Гурово, х. Новоольховский, х. Забурунный, х. Песковатский, х. Погожья Балка.

По условиям торгов, компания, получившая в управление всё перечисленное хозяйство, должна инвестировать собственные средства в реконструкцию объектов. Однако точные параметры соглашений в публичной части аукциона не доступны.

Отдельным лотом районные власти выставили объекты на территории Зензеватского сельского поселения. Здесь чиновники планировали передать инвестору гидротехнические сооружения прудов Рогачкин-2, Таловский-1 и Таловский-2.

В свою очередь администрация Ольховского сельского поселения пыталась пустить с молотка право концессионного управления 20 основными автодорогами на территории районного центра. К частнику должны были отойти: ул. Почтовая, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Октябрьская, ул. Лесхоза, ул. Набережная, ул. Ленинская, ул. Пролетарская, ул. Делегатская, ул. Луговая, ул. Аэродромная, ул. Первомайская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Садовая, а также дорога по кварталу Зареченский и магистрали, соединяющие райцентр с х. Клиновка, п. Газовиков, п. Осинки.

Редакция ИА «Высота 102» поговорила с главой Ольховки Алексеем Сафроновым. Руководитель пояснил, что попытаться передать дороги в управление частной организации муниципалитет вынудила прокуратура.

- В законе № 115-ФЗ о концессионных соглашениях содержится требование к размещению на сайте администрации населённого пункта перечня объектов, право управления которыми муниципалитет готов уступить инвестору. Недавно мы получили замечание от прокуратуры из-за отсутствия такого документа. Я не собирался ничего выставлять и, если честно, сам не понимаю, в чём здесь может быть выгода концессионера. Я просто выполнил требование прокурора, – рассказал в телефонном разговоре журналистам ИА «Высота 102» Алексей Сафронов.

Однако остаётся загадкой, зачем было выставлять на торги право концессионного управления муниципальным имуществом, если федеральное законодательство требует от властей всего лишь ежегодной публикации перечня объектов. Большинство муниципальных образований выходят из ситуации, публикуя документы, в которых вместо перечисления конкретного имущества просто стоит прочерк. При таком раскладе и волки сыты, и овцы целы, да и имущество не выставляется на торги.

На уточняющий вопрос, почему в Ольховке не пошли этим путём, глава затруднился ответить, добавив, что проконсультируется с прокуратурой и, если последняя даст добро, то муниципалитет снимет с торгов аукцион о передачи дорог компании-концессионеру.

14 марта в ИА «Высота 102» поступил официальный ответ от администрации Ольховского сельского поселения.

– Администрация Ольховского сельского поселения сообщает, что перечень объектов, в отношении которых могут быть заключены концессионные соглашения, размещенный на сайте torgi.gov.ru в сети Интернет, отменен 12.03.2024 года, – говорится в письме.


Впоследствии администрацией райцентра в интернете всё же были опубликованы документы со списком имущества, передаваемого в частные руки, где в соответствующей графе таблицы значится отметка «отсутствует».

11 марта редакция запросила комментарий и по муниципальному имуществу, передаваемому в концессию районной администрацией, однако по прошествии предусмотренного законом о СМИ семидневного срока ответ властями так и не был направлен.

Фото из архива ИА «Высота 102», документы с сайта torgi.gov.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.03.2024 12:20
Общество 20.03.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 11:54
Общество 20.03.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 11:47
Общество 20.03.2024 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2024 10:49
Общество 20.03.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 10:15
Общество 20.03.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 09:57
Общество 20.03.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 09:57
Общество 20.03.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 09:51
Общество 20.03.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 09:49
Общество 20.03.2024 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2024 06:09
Общество 20.03.2024 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2024 21:09
Общество 19.03.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2024 20:00
Общество 19.03.2024 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2024 19:40
Общество 19.03.2024 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2024 18:08
Общество 19.03.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2024 17:24
Общество 19.03.2024 17:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:20
Бочаров взялся за кувалду перед совещанием на котельной в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградский бизнесмен пытался провезти «веселое» масло из БолгарииСмотреть фотографии
11:47
От сбора подписей до голосования: в ЕР рассказали об участии в президентской гонкеСмотреть фотографии
11:15
Житель Волгограда одумался и сорвался с крючка СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
На опасном участке трассы под Волгоградом за 10 минут произошло два ДТПСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде очистят от мусора берег Мокрой МечеткиСмотреть фотографии
10:15
В Волжском злостный алиментщик нарушил конспирацию и попался приставамСмотреть фотографии
10:12
Стали известны подробности пожара с двумя погибшими детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:57
Романы, фэнтези или современная литература: чем зачитывались волгоградцы в 2023 годуСмотреть фотографии
09:57
Ученые воссоздадут лица древних людей из захоронений в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом 22 марта закроют переезд на 4 дняСмотреть фотографии
09:49
В Волжском четвертые сутки ищут пропавшего мужчину в синей курткеСмотреть фотографии
09:29
Двое детей из многодетной семьи погибли на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:46
По ошибке? Под Волгоградом чиновники едва не передали в концессии дамбы, трубопроводы и дорогиСмотреть фотографии
06:28
«Отделается условным сроком»: потерпевшие от волгоградского мебельщика Алхутова заявили о ночных звонкахСмотреть фотографии
06:09
В Новониколаевском районе Волгоградской области отремонтируют 37 км. трассы Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
21:37
Двое волгоградских рыбаков на судне задержаны на Цимлянском водохранилищеСмотреть фотографии
21:09
В Волжском досрочно начался ремонт ул. ГайдараСмотреть фотографии
20:25
Сергей Попков посетовал на плохое поле после ничьей на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:00
Спортивный журналист Василий Уткин умер в 52 годаСмотреть фотографии
19:40
Гидрометцентр увидел неблагоприятное явление на Дону под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:55
Детфонд оплатил курс реабилита­ции очаровательной малышке из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:40
Коллапс отменяется: облкомприроды в кассации доказал правильность изгнания «Ситиматика»Смотреть фотографии
18:08
В Волгограде и Волжском установят 82 детектора ДТП за 55 млн рублейСмотреть фотографии
17:39
Поручение президента: участников СВО освободят от процентов по кредитамСмотреть фотографии
17:24
Водителя с гипертоническим кризом спас на дороге волгоградский участковыйСмотреть фотографии
17:07
Волгоградца осудили за «минирование» сауны из-за любви к уборщицеСмотреть фотографии
16:51
Экс-начальница райотдела ФССП подозревается в махинациях под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:47
Андрей Бочаров принял участие в стратегической сессии с Михаилом МишустинымСмотреть фотографии
16:30
РПН потребовал выселить комаров из пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
 