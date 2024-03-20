По ошибке? Под Волгоградом чиновники едва не передали в концессии дамбы, трубопроводы и дороги





В Ольховском районе Волгоградской области местные власти выставили на аукцион право заключения сразу трёх концессионных соглашений. В частные руки должны были быть переданы гидротехнические объекты, коммунальная инфраструктура и дороги, находящиеся в районной и муниципальной собственности. Соответствующие лоты были опубликованы на площадке ГИС «Торги».

Среди имущества районных властей инвесторам должны были быть переданы трубопроводные и канализационные сети, насосная станция и очистные сооружения райцентра — Ольховского сельского поселения, а также коммуникации на территории: п. Нижинский, п. Октябрьский, с. Гусевка, с. Романовка, с. Рыбинка, с. Солодча, Киреево, с. Липовка, с. Дмитриевка, с. Стефанидовка, с. Захаровка, с. Ягодное, х. Гурово, х. Новоольховский, х. Забурунный, х. Песковатский, х. Погожья Балка.

По условиям торгов, компания, получившая в управление всё перечисленное хозяйство, должна инвестировать собственные средства в реконструкцию объектов. Однако точные параметры соглашений в публичной части аукциона не доступны.

Отдельным лотом районные власти выставили объекты на территории Зензеватского сельского поселения. Здесь чиновники планировали передать инвестору гидротехнические сооружения прудов Рогачкин-2, Таловский-1 и Таловский-2.

В свою очередь администрация Ольховского сельского поселения пыталась пустить с молотка право концессионного управления 20 основными автодорогами на территории районного центра. К частнику должны были отойти: ул. Почтовая, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Октябрьская, ул. Лесхоза, ул. Набережная, ул. Ленинская, ул. Пролетарская, ул. Делегатская, ул. Луговая, ул. Аэродромная, ул. Первомайская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Садовая, а также дорога по кварталу Зареченский и магистрали, соединяющие райцентр с х. Клиновка, п. Газовиков, п. Осинки.

Редакция ИА «Высота 102» поговорила с главой Ольховки Алексеем Сафроновым. Руководитель пояснил, что попытаться передать дороги в управление частной организации муниципалитет вынудила прокуратура.

- В законе № 115-ФЗ о концессионных соглашениях содержится требование к размещению на сайте администрации населённого пункта перечня объектов, право управления которыми муниципалитет готов уступить инвестору. Недавно мы получили замечание от прокуратуры из-за отсутствия такого документа. Я не собирался ничего выставлять и, если честно, сам не понимаю, в чём здесь может быть выгода концессионера. Я просто выполнил требование прокурора, – рассказал в телефонном разговоре журналистам ИА «Высота 102» Алексей Сафронов.

Однако остаётся загадкой, зачем было выставлять на торги право концессионного управления муниципальным имуществом, если федеральное законодательство требует от властей всего лишь ежегодной публикации перечня объектов. Большинство муниципальных образований выходят из ситуации, публикуя документы, в которых вместо перечисления конкретного имущества просто стоит прочерк. При таком раскладе и волки сыты, и овцы целы, да и имущество не выставляется на торги.

На уточняющий вопрос, почему в Ольховке не пошли этим путём, глава затруднился ответить, добавив, что проконсультируется с прокуратурой и, если последняя даст добро, то муниципалитет снимет с торгов аукцион о передачи дорог компании-концессионеру.

14 марта в ИА «Высота 102» поступил официальный ответ от администрации Ольховского сельского поселения.

– Администрация Ольховского сельского поселения сообщает, что перечень объектов, в отношении которых могут быть заключены концессионные соглашения, размещенный на сайте torgi.gov.ru в сети Интернет, отменен 12.03.2024 года, – говорится в письме.





Впоследствии администрацией райцентра в интернете всё же были опубликованы документы со списком имущества, передаваемого в частные руки, где в соответствующей графе таблицы значится отметка «отсутствует».

11 марта редакция запросила комментарий и по муниципальному имуществу, передаваемому в концессию районной администрацией, однако по прошествии предусмотренного законом о СМИ семидневного срока ответ властями так и не был направлен.

Фото из архива ИА «Высота 102», документы с сайта torgi.gov.ru