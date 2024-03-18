Общество

ОМОН «Сталинград» в Волгограде отметил 31-летие со дня образования

Общество 18.03.2024 18:48
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18.03.2024 18:48


В Волгограде бойцы ОМОНа «Сталинград» отметили 31-ю годовщину со дня образования отряда. С памятной датой поздравил и поблагодарил за добросовестную службу личный состав и ветеранов подразделения начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков. Торжественное мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших боевых товарищах. 

- Бойцы вспомнили о старшине милиции Юрии Харламове, погибшем на боевом задании 23 января 1995 года. Гордятся подвигами и старшего лейтенанта милиции Виталия Дубины, младшего сержанта милиции Олега Скрипки, отдавших 3 марта 1996 года свои жизни в бою с вооруженными преступниками на территории Чеченской Республики. Чтят в отряде память прапорщиков милиции Дмитрия Сивова и Владимира Сорокина, отражавших нападение боевиков у ингушского села Верхний Алкун в сентябре 2001. Бойцы скорбят о гибели старшего сержанта полиции Алексея Г., который 3 марта 2022 года отдал жизнь при выполнении боевых задач на территории СВО. Указом Президента Российской Федерации он награжден орденом Мужества (посмертно), - сообщили в ведомстве. 

В конце мероприятия руководитель территориального органа Росгвардии подчеркнул, что бойцы спецподразделения, выполняя все поставленные задачи с честью с мастерством, и ныне достойно продолжают традиции подразделения, являясь гарантом правопорядка в регионе.

Справка

Волгоградский отряд особого назначения берет свою историю 18 марта 1993 года. Сотрудники подразделения более сотни раз выполняли боевые задачи в регионах Северного Кавказа, принимали участие в подготовке и проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, обеспечивали охрану общественного порядка в период проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а также чемпионата мира по футболу FIFA – 2018.

Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии

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