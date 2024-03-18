



В Волгоградской области в ближайшие три дня погода не будет баловать жителей региона солнцем и долгожданным теплом. Согласно краткосрочному прогнозу синоптиков, в Волгограде и области ожидается целый комплекс неблагоприятных метеоусловий.

Так, в понедельник, 18 марта, в городе-герое синоптики прогнозируют днем дожди. Напомним, что в воскресенье в Волгограде шел снег и дождь со снегом.

При передвижении по второстепенным дорогам водителям необходимо проявлять бдительность. Тем, кто успел сменить резину на летнюю, и вовсе лучше начать утро с поездки в общественном транспорте.

– Утром в Волгограде возможны гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер северный до 11 м/с, – сообщают в ЦГМС региона.

Уже днем температура воздуха может подняться до отметки +6 градусов, согласно сообщению Волгоградского ЦГМС, однако иные онлайн-ресурсы обещают не более +2 в Волгограде 18 марта.

Неблагоприятная погода сохранится в Волгограде и во вторник, 19 марта. Предстоящей ночью столбики термометров снова опустятся до отрицательных отметок.