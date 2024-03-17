В Волгограде астраханка родила сына сразу после голосования

Выполнила гражданский долг и почти сразу родила 20-летняя Татьяна из Астраханской области, которую доставили в Волгоградский перинатальный центр № 2. Как передает V102.RU, об этом сегодня, 17 марта, сообщил комитет здравоохранения Волгоградской области.

По данным ведомства, беременную женщину из села Черный Яр заранее доставили на роды в Волгоград, так как она нуждалась в медицинской помощи 3 уровня.

Проголосовала она в первый день выборов президента – 15 марта, а сегодня, 17 марта, – она уже мама мальчика, который родился весом 2410 грамм.

В облздраве пояснили, что на период выборов в ряде медучреждений региона работают временные избирательные пункты, где могут проголосовать не только медицинские работники, но и пациенты.