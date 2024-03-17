Волгоградские фермеры рассказали о жёсткой конкуренции с «сетевиками», превратившейся для них в гонку на выживание. Несмотря на подорожание кормов, животноводы вынуждены подстраиваться под заданную ими ценовую политику.

- Нынешний спрос на мясо не сравнить со спросом пять лет назад, - рассказывает V102.RU представитель «Домашнего крестьянского хозяйства» Светлана. - В области появилось очень много фермеров, которые выращивают одну, две или максимум пять свинок на собственном подворье. Полученное мясо они продают буквально за бесценок. Из-за этого цена на домашнюю свинину остаётся достаточно низкой, хотя в последнее время стоимость всех расходных материалов для ведения хозяйства только растет.

Еще сложнее волгоградским фермерам даётся противостояние с сетевыми производителями, заставляющими витрины магазинов мясом промышленного производства.

- Стоимость такого продукта просто смешная. Особенно в магазинах низких цен - 200 рублей за килограмм свинины! В попытке сэкономить многие люди даже не задумываются, что едят не мясо, а «мыло», напичканное антибиотиками и искусственными гормонами роста, - отмечает Светлана. - Как в таких условиях выживать производителям домашнего мяса? Только расширяться и развиваться. У нас в хозяйстве есть свинина и курица, и сейчас мы делаем акцент именно на курице. Вкусный, натуральный, доступный и разрешённый всем продукт. Впрочем, из-за затрат на производстве цена на него практически сравнялась со стоимостью свинины. И предпосылок для удешевления товара у нас, увы, нет.

Осенью в Волгоградской области стремительно подорожало куриное филе. По словам горожан, за неделю цена на самое доступное мясо выросла практически на 50 рублей. Такой стремительный скачок в волгоградском отделении Центробанка РФ объяснили вспышками заболеваний животных и птиц в некоторых регионах- поставщиках. На конечной сумме сказались также подорожавшие импортные ветпрепараты, добавки и оборудование.

В конце февраля глава ФАС России Максим Шаскольский отчитался о снижении цен не только на «золотые» яйца, но и на курицу. Впрочем, уже сейчас эксперты прогнозируют новые скачки. После ожидаемого падения спроса во время Великого Поста в рост может пойти цена на индейку.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»