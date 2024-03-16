Общество

Участники СВО из Волгоградской области попросили у волонтеров пудовую гирю

Общество 16.03.2024 20:13
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16.03.2024 20:13


Волгоградцы отвезли в зону СВО новую партию необходимых для фронта вещей. Вместе с набором лекарств, дизельным генератором и складными носилками волонтеры передали бойцам пудовую гирю.

– В этот раз мы впервые приехали в 33-й полк, работающий на Донецком направлении. Ребята попросили привезти им дизельный генератор, окопные свечи, спальные мешки и пудовую гирю, –рассказывает основатель волонтерской группы помощи фронту «Покров» Вадим Филин. – Я знаю, что каждый из бойцов ждет от нас чего-то домашнего – будь то весточка от супруги, рисунок от своего ребенка или тот же домашний пряник. Думаю, что и в этом случае парням была важна не столько сама гиря – физической активности им хватает с лихвой. Занимаясь с ней, они будут отвлекаться от боевой работы, но и вспоминать дом. Для них это очень ценно. 


Волонтеров, приезжающих в зону боевых действий со всех уголков страны, военные встречают в приподнятом настроении. 

– Чаще всего для разгрузки машины требуется пара человек. Но к нам приезжают человек пять-шесть – чтобы просто пожать руку, получить какие-то новости из дома и пообщаться, – говорит Вадим Филин. – Ребятам очень важно знать, что их ждут здесь, в мирной жизни. На днях я планирую очередную поездку на Донбасс, в которую возьму еще один маленький подарок – фетровых «мишек-победишек», сшитых волгоградскими детьми и педагогами. Казалось бы, такая мелочь вызывает у парней искренние эмоции, ведь она становится ниточкой, связывающей их с домом. 

Два года назад многодетный отец Вадим Филин получил неожиданное сообщение от матери одного из военнослужащих. Женщина попросила волгоградца помочь с покупкой машины для эвакуации раненых. С тех пор основатель волонтерской группы уже не раз ездил в ДНР, доставляя на фронт не только ценное оборудование, но и вещи с частицей домашнего тепла.

Автор: Виктория Чумакова 

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