Общество

Волгоградец загрузил машину новогодних подарков для участников СВО

Общество 04.01.2024 20:12
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04.01.2024 20:12


Волгоградец Вадим Филин накануне праздников отвез новогодние подарки участникам СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с техникой и маскировочными сетями волонтер доставил на Донбасс вещи с частицей домашнего тепла. 

С очередной партией гуманитарного груза многодетный отец отправился в путь 30 декабря. По словам мужчины, дату своей командировки он выбрал неслучайно. 

Новый год и особенно Рождество Христово настолько радостные и светлые семейные праздники, что эту радость не может затмить даже военная реальность, – убежден Вадим Филин. – Именно поэтому я с командой волонтерской группы «Покров» выбрал дату поездки на фронт поближе к Новому году, чтобы помимо технических подарков и маскировочных сетей привезти бойцам немного семейного тепла – волгоградские дети своими руками расписали имбирные пряники и подготовили парням много искренних писем с новогодними поздравления и пожеланиями.


Военные, отметившие Новый год в суровых условиях, все же не были лишены бодрого и боевого настроя, говорит Вадим. 

Те бойцы, с которыми я встречался 30 декабря, с радостью рассказывали об успехах на фронте своих подразделений, чувствовался их боевой новогодний настрой.

Гуманитарный груз в зону боевых действий многодетный отец из Волгограда возит второй год подряд. Решение о помощи бойцам мужчина принял после сообщения мамы одного из военнослужащих. 

Просила Серафима не только за своего сына, а за все подразделение, – вспоминает Вадим Филин. –  Предыдущая «копейка», которую бойцы покупали за свои деньги, была разбита в хлам. Уже потом, много позже, я узнал от ребят, что часто раненых удобнее и быстрее вывозить с «передка» именно на легковушках, а не на штатных «Уралах». С тех пор для меня начался фронт. Никаких сомнений у меня не было. Я видел ребят, живших под обстрелами девять лет. Видел тех людей, которых вывозили из-под бомбежки. А у нас в городе, в своем же дворе, я заметил расстрелянную машину с украинскими номерами. На лобовом стекле висела табличка «Дети».

Виктория Чумакова 

Фото: личный архив Вадима Филина

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