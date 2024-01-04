Волгоградец загрузил машину новогодних подарков для участников СВО

Волгоградец Вадим Филин накануне праздников отвез новогодние подарки участникам СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с техникой и маскировочными сетями волонтер доставил на Донбасс вещи с частицей домашнего тепла.

С очередной партией гуманитарного груза многодетный отец отправился в путь 30 декабря. По словам мужчины, дату своей командировки он выбрал неслучайно.

– Новый год и особенно Рождество Христово настолько радостные и светлые семейные праздники, что эту радость не может затмить даже военная реальность, – убежден Вадим Филин. – Именно поэтому я с командой волонтерской группы «Покров» выбрал дату поездки на фронт поближе к Новому году, чтобы помимо технических подарков и маскировочных сетей привезти бойцам немного семейного тепла – волгоградские дети своими руками расписали имбирные пряники и подготовили парням много искренних писем с новогодними поздравления и пожеланиями.





Военные, отметившие Новый год в суровых условиях, все же не были лишены бодрого и боевого настроя, говорит Вадим.

– Те бойцы, с которыми я встречался 30 декабря, с радостью рассказывали об успехах на фронте своих подразделений, чувствовался их боевой новогодний настрой.

Гуманитарный груз в зону боевых действий многодетный отец из Волгограда возит второй год подряд. Решение о помощи бойцам мужчина принял после сообщения мамы одного из военнослужащих.

– Просила Серафима не только за своего сына, а за все подразделение, – вспоминает Вадим Филин. – Предыдущая «копейка», которую бойцы покупали за свои деньги, была разбита в хлам. Уже потом, много позже, я узнал от ребят, что часто раненых удобнее и быстрее вывозить с «передка» именно на легковушках, а не на штатных «Уралах». С тех пор для меня начался фронт. Никаких сомнений у меня не было. Я видел ребят, живших под обстрелами девять лет. Видел тех людей, которых вывозили из-под бомбежки. А у нас в городе, в своем же дворе, я заметил расстрелянную машину с украинскими номерами. На лобовом стекле висела табличка «Дети».

Виктория Чумакова

Фото: личный архив Вадима Филина