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«Фронт для меня начался с одного сообщения»: многодетный отец из Волгограда возит ценный груз на Донбасс

Общество 12.11.2023 09:16
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12.11.2023 09:16


«Не был на Донбассе почти полгода. Соскучился…» С этой короткой записи в соцсетях началась очередная поездка волгоградца Вадима Филина в ДНР. Второй год многодетный отец ездит в зону СВО с гуманитарным грузом, доставляя военным не только ценное оборудование, но и частичку мирной жизни. Подробнее  — в материале V102.RU.

В 2014 году Вадим Филин открыл склад с продуктами для беженцев, приехавших в Россию после первых бомбёжек Донбасса. Вместе с ними он организовал социальную столовую для голодных стариков ЛНР. А в прошлом году мужчина получил неожиданное сообщение.

— Прошлым летом мне пришло сообщение от не известной  в то время женщины — мамы военного. Она сказала, что каким-то образом нашла мой телефон и попросила помочь с покупкой машины для эвакуации раненых. Просила Серафима не только за своего сына, а за все подразделение, — вспоминает Вадим Филин. — Предыдущая  «копейка», которую бойцы покупали за свои деньги, была разбита в хлам. Уже потом, много позже, я узнал от ребят, что часто раненых удобнее и быстрее вывозить с «передка» именно на легковушках, а не на штатных «Уралах». С тех пор для меня начался фронт. Никаких сомнений у меня не было. Я видел ребят, живших под обстрелами девять лет. Видел тех людей, которых вывозили из-под бомбежки. А у нас в городе, в своем же дворе, я заметил расстрелянную машину с украинскими номерами. На лобовом стекле висела табличка «Дети». 


Свою первую поездку на Донбасс Вадим Филин помнит в деталях, словно она была только вчера. Донецк встречал его с теплом и поражал своими контрастами. На чистых, выметенных улицах стояли разрушенные здания, а режущую слух тишину на детских площадках нарушал «гром» от постоянных разрывов.

— Когда я впервые услышал грохот прилета и запах  пороха, еще час не мог понять и осознать — это ведь не петарда! Несмотря на разрушения, Донецк — очень   чистый и ухоженный город. Сколько в нем парков, аллей с розами. Бьет по сердцу, что эти парки пустуют, в них не гуляют дети, — делится впечатлениями отец четверых детей. — С первых же поездок меня поразили  не только места, но и люди. Здесь, в Волгограде, мне дали контакты дончанина. Не зная меня лично, он встретил нас и предложил переночевать в его квартире. Причем, мы были в ней одни. Само собой, такие там не все. Но эта девятилетняя закалка круто изменила людей. Как-то раз нам удалось побывать во Владимирском соборе Донецка. Мы стояли на воскресном богослужении и все более отчётливо слышали звуки разрывов. Вот уже и стекла в храме затряслись. В тот момент я понял, что так хорошо, так искренне мне не молилось нигде.

«Им важно знать, что про них не забыли» 


Больше года Вадим Филин возит в зону СВО посылки, собранные по заявкам самих бойцов. Вместе с дорогим оборудованием на фронт отправляются окопные свечи, сухой душ, консервы или лекарства от простуды —  мелочь для гражданских людей и настоящая ценность для фронтовиков. 

— Мы стараемся работать по заявкам, чтобы не тратить ни время, ни средства на перевозку не столь нужных вещей. Сейчас у бойцов очень востребованы маскировочные сети зимней расцветки. Работу артиллерии корректируют с помощью беспилотников, и чем лучше будет маскировка, тем меньше окажется  потерь, — отмечает волгоградец. — Ребятам по-прежнему нужны квадрокоптеры, дизельные генераторы, цифровые радиостанции. А еще хорошим подспорьем для них становится запас лекарств от простуд, воспалений. Осенью они расходуются так быстро, что порой со складов не успевают подвозить новую партию. Вместе с медикаментами мы везем на фронт окопные свечи. Конечно, без них ребята спокойно проживут и согреются. Но и сами бойцы, и их близкие не раз говорили мне, что им важны не столько сами свечи, сколько понимание того, что здесь про них не забыли. Их тут ждут. И эта мысль наверняка греет их даже сильнее.


Выкраивая на поездки в зону СВО немало времени, Вадим Филин не раз встречал удивление и непонимание — зачем тебе это надо? Впрочем, встречал совсем не часто.   

— Пускай не так часто, но мне все же приходилось сталкиваться с непониманием. Люди ведь очень разные, и многим своя рубашка ближе к телу. И все же в моем окружении намного больше тех, кто понимает, поддерживает и готов помогать. Таких людей действительно много. Но, к сожалению, иногда черное заметнее белого, — убежден Вадим Филин. — Там, на  передке, такие же люди, как и мы. Только мы покрыты корочкой из непонимания, мирских и зачастую мелочных забот. У них же этот налет спадает, оставляя лишь настоящее. Ребята, которым по 25, 27 лет, намного взрослее своих ровесников с «гражданки». Все потому что они живут той жизнью, которая требует больше ответственности, внимательности и заботы о ближнем.

Подготовила Виктория Чумакова 

Фото: Вадим Филин

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