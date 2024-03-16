Глава района Волгоградской области обвинил недоброжелателей в «масленичной» лжи

Жители Дубовского района Волгоградской области обеспокоены сообщениями анонимных Telegram-каналов о якобы отмене масленичных гуляний. В качестве причины указывается экономия бюджетных средств.

Корреспонденты V102.RU связались с главой района с просьбой прокомментировать ситуацию:

— Никакой отмены праздника не планируется. В пятницу у нас прошли мероприятия для детей. Завтра в центре Дубовки будет продолжение. А эти грязные сплетни распространяют недоброжелатели. Есть определенные силы, которым всегда хочется все обгадить, — заявил глава района Василий Улитин, воздержавшись от конкретики.

По словам главы, празднование начнется завтра с самого утра:

— Начало в 10.00. У кинотеатра «Красная звезда» поставят мобильный автоклуб. Местные творческие коллективы создадут праздничное настроение со сцены. Предусмотрены различные конкурсы, эстафеты, песни и танцы. Никто не уйдет без блинов. По поводу сжигания чучела Масленицы однозначного ответа у меня нет. Все будет зависеть от ситуации, — отметил Улитин.

Напомним, что в Волгограде 16 и 17 марта в Центральном парке культуры и отдыха запланированы масленичные гуляния. Апофеозом праздника станет сжигание восьмиметрового чучела, установленного за колесом обозрения на склоне у Волги. Программа мероприятий доступна по ссылке.

Фото: архив ИА «Высота 102»