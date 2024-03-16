В ЦПКиО Волгограда 16 и 17 марта отпразднуют Масленицу: программа

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 16 и 17 марта для жителей и гостей города-героя организованы масленичные гуляния. Подготовлены более 35 интерактивных и гастрономических площадок.

Редакция V102.RU публикует программу праздничных мероприятий:

16 марта

12.00 — ярмарка, мастер-классы, соревнования по подъему на масленичный столб

14.00 — мастер-класс по подъему гирь, перетягивание каната, масленичные забавы

15.00 — бой стенка на стенку

18.00 — огненное шоу

17 марта

12.00 — выставка масленичных кукол, двухметровый леденец «Петушок», передвижная баня, работа интерактивных площадок

17.00 — сожжение чучела Масленицы

Администрация парка уточняет, что в субботу и воскресенье будут работать все аттракционы и активности. На некоторых гастрономических площадках бесплатно раздадут блины.

Напомним, что за два дня празднеств повара выдадут на-гора в ЦПКиО тонну шашлыка и 10 тысяч блинов. Волгоградский кондитер Алексей Щербаков приготовит леденец массой около 350 килограммов.

В этом году в парке смонтирована восьмиметровая кукла, набитая хвойными ветками и соломой. В этом году привычный наряд чучела в пастельных тонах решили освежить красным, а кокошник заменили повязкой — солохой. В двух муниципалитетах Волгоградской области 17 марта ограничат продажу алкоголя вблизи общественных мест, где будут праздновать Масленицу.

Фото: архив ИА «Высота 102»