Волгоградский политолог назвал провалом провокацию с зеленкой на УИК

Политолог подчеркнул, что доказательством этого стали итоги первого дня голосования. К 15 часам 15 марта в Волгоградской области свой выбор сделали больше 30% избирателей.
- Это очень высокая явка, особенно с учетом того, что день рабочий, - заметил собеседник информагентства.
Напомним, как сообщало V102.RU, сегодня на УИК №1131 в Волжском молодая женщина залила зеленкой урну, где лежали бюллетени проголосовавших избирателей. Задержанная волжанка объяснила, что к этому ее побудили мошенники, которые угрожали ей совершением подозрительных операций в отношении нее в одном из банков. СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Фото Павла Мирошкина/V102.RU