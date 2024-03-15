Общество

Волгоградцев возмутил курящий в автобусе №88 водитель – видео

Общество 15.03.2024 19:42
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15.03.2024 19:42


Жители Волгограда обратили внимание транспортного предприятия на нарушения со стороны водителей автобусного маршрута №88. По словам горожан, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», новые машины в буквальном смысле пропитались табаком. Причину того волгоградцы сняли на видео. 

Так, на кадрах, которые информагентству предоставила одна из читательниц, на конечной маршрута №88 один из водителей во время отдыха курит прямо в кабине. 

Такие водители  портят прекрасные новые автобусы. Водитель курит и на конечной, и во время пути. Вонь идет в салон, – сообщает Анастасия. – Видео снято на конечной остановке в п. Горьковский 15 марта в 17:25.

Волгоградцы обращаются к руководству автопарка с просьбой принять меры и объяснить правила водителям.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

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