Волгоградцев возмутил курящий в автобусе №88 водитель – видео





Жители Волгограда обратили внимание транспортного предприятия на нарушения со стороны водителей автобусного маршрута №88. По словам горожан, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», новые машины в буквальном смысле пропитались табаком. Причину того волгоградцы сняли на видео.

Так, на кадрах, которые информагентству предоставила одна из читательниц, на конечной маршрута №88 один из водителей во время отдыха курит прямо в кабине.

– Такие водители портят прекрасные новые автобусы. Водитель курит и на конечной, и во время пути. Вонь идет в салон, – сообщает Анастасия. – Видео снято на конечной остановке в п. Горьковский 15 марта в 17:25.

Волгоградцы обращаются к руководству автопарка с просьбой принять меры и объяснить правила водителям.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»