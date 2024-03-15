Выборы

Явка в Волгоградской области на выборах президента превысила 30%

Выборы 15.03.2024 16:24
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15.03.2024 16:24


Избиратели в Волгоградской области активно голосуют на выборах президента, которые проходят в России 15-17 марта. Как сообщили V102.RU в избирательной комиссии региона, по состоянию на 15.00 явка составила 30,98%.

- Первый день голосования в Волгоградской области идет активно, и это ожидаемо, многие выбирают пятницу, голосуют перед работой, чтобы освободить себе выходные, - отметила заместитель председателя избирательной комиссии Волгоградской области Юлия Чернышкова.

Избирательные участки будут работать сегодня до 20.00.

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