Явка в Волгоградской области на выборах президента превысила 30%

Избиратели в Волгоградской области активно голосуют на выборах президента, которые проходят в России 15-17 марта. Как сообщили V102.RU в избирательной комиссии региона, по состоянию на 15.00 явка составила 30,98%.

- Первый день голосования в Волгоградской области идет активно, и это ожидаемо, многие выбирают пятницу, голосуют перед работой, чтобы освободить себе выходные, - отметила заместитель председателя избирательной комиссии Волгоградской области Юлия Чернышкова.

Избирательные участки будут работать сегодня до 20.00.