Необычное судебное разбирательство о взыскании 100 тысяч рублей с родственников инвалида, которые они взяли у женщины на поездку к шаману в Москву, прошло в Волгоградской области.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура района обратилась с иском в Новониколаевский районный суд о взыскании неосновательного обогащения с родственников, которые отказались возвращать потраченные на поездку деньги. Суд заявленные требования полностью удовлетворил.

Установлено, что родня навещала в стационаре 41-летнюю женщину, которая является инвалидом. После выписки из больницы они попросили у нее 100 тысяч рублей и съездили на эти деньги в Москву на встречу к шаману. При этом они посчитали, что так как навещали родственницу в стационаре, то деньги ей возвращать не нужно. Однако инвалид не ожидала такого от родни и обратилась за помощью в прокуратуру.

Надзорное ведомство проследит за исполнением решения суда.

Фото: архив ИА «Высота 102»