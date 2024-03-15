Общество 15.03.2024 08:23
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15.03.2024 08:23
В Волгоградской области началось голосование на выборах Президента РФ. Как сообщили V102.RU в ИКВО, избирательные участки открыты с 8-00 ч. до 20-00 ч.В облизбиркоме напомнили, что избиратели, которые по уважительной причине не могут прибыть на избирательный участок, могут подать заявление о голосовании на дому. Устные и письменные заявления в УИК будут принимать до 14-00 ч. 17 марта.
Самые молодые избиратели, которые придут голосовать впервые, получат от избирательных комиссий сувениры – брелоки с логотипом кампании.
Фото ИКВО t.me
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