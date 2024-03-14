



Красноармейский районный суд Волгограда огласил приговор и признал виновным в похищении и продаже людей 44-летнего местного жителя. От рук работорговцев пострадало семь человек.

В суде установили, что фигурант уголовного дела вместе с четырьмя сообщниками искали граждан без определенного места жительства и, представляясь сотрудниками полиции, якобы увозили в отдел для выяснения личности. Однако вместо этого людей сажали в машину и вывозили за пределы региона – в Республику Калмыкия и Астраханскую область, где продавали в рабство фермерам.

С 2020 года таким образом из Волгограда вывезли четверых мужчин и трех женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Сообщается, что при этом 44-летний волгоградец забирал телефоны потерпевших себе. Вину в содеянном он полностью признал.

– С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Ранее сообщники осужденного были приговорены к срокам от 4 лет и 6 месяцев до 10 лет в колонии строгого режима.