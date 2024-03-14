Общество

Глава СНТ в Волгограде получил штраф за санкции против дачника-отщепенца

Общество 14.03.2024 11:24
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14.03.2024 11:24


Волгоградское УФАС оштрафовало председателя СНТ за незаконное отключение электричества в доме одного из жителей садового товарищества. Как сообщили V102.RU в пресс-службе управления, за волгоградца вступился поставщик электроэнергии. 

Из заявления поставщика, которое было направлено в надзорный орган, стало ясно, что основной причиной отключения от электричества стало то, что потребитель не являлся членом садового товарищества. При рассмотрении дела также выяснилось, что директор, чтобы обесточить дом потребителя, демонтировал столб линии электропередач. 

– В результате рассмотрения административного дела установлено, что председатель СНТ в нарушение требования пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг отключил электроэнергию в доме гражданина, – рассказали в УФАС. – Председатель СНТ привлечен к административной ответственности на сумму 40 000 рублей.

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