Общество

В ГЖИ рассказали, на что чаще всего жаловались волгоградцы в 2023 году

Общество 12.03.2024 21:17
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12.03.2024 21:17


В Волгоградской области второй год подряд фиксируется рост количества жалоб на проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госжилнадзор, по итогам 2023 года волгоградцы направили инспекторам 13,1 тыс. обращений, что на 4% больше прошлогоднего показателя.

– Лидирующую позицию в обращениях граждан занимают вопросы технического состояния и эксплуатации жилищного фонда — 4,4 тыс. жалоб (33,8% от общей массы обращений) и вопросы оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества — 1,5 тыс. жалоб (19,1%), причем наибольшую озабоченность граждан вызывали вопросы некачественного оказания коммунальной услуги по отоплению (6,5%), – говорится в ежегодном докладе надзорного ведомства.

Кроме того, 2,2 тыс. обращений (17,9%) были связаны с некорректным начислением коммунальными организациями квартплаты, а ещё 1,1 тыс. (8,7%) – с публикацией ежегодных отчётов и раскрытием прочей информации.

По информации инспекторов, среди вопросов эксплуатации жилищного фонда чаще всего жители региона поднимали проблемы текущей крыши, неудовлетворительного состояния лестничных клеток, сетей водо- и теплоснабжения, затопленных и захламлённых подвалов.

Отметим, львиная доля обращений традиционно приходится на Волгоград (8,6 тыс. жалоб), Волжский (1,4 тыс.) и Камышин (338).

Фото из архива ИА «Высота 102»

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