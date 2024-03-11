Общество

Мэрию Волгограда обязали обустроить мусорные площадки в поселке Верхняя Судоверфь

Общество 11.03.2024 13:55
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11.03.2024 13:55


В Красноармейском районе Волгограда на территории поселка Верхняя Судоверфь появятся две современные контейнерные площадки. Места для накопления отходов должны оборудовать городские власти. Соответствующая обязанность возложена на муниципалитет судом по требованию прокуратуры.

Жители частного сектора неоднократно жаловались на завалы мусора и разлетающиеся по округе отходы. Как выяснилось во время прокурорской проверки, на ул. Адмирала Макарова и ул. Минской отсутствовали мусорные площадки, а отходы собирались тарным способом. При этом по закону такой способ сбора ТКО на территории индивидуальной жилой застройки не мог применяться.

Изучив ситуацию, надзорный орган принял решение обратиться в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности по обустройству контейнерных площадок, соответствующих всем санитарным правилам. Судебная инстанция полностью поддержала требования прокурора Красноармейского района. Муниципалитет не согласился с таким вердиктом.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение Красноармейского районного суда г. Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда.

Отметим, площадки для сбора ТКО должны быть оборудованы в границах домов № 2 и № 82 на ул. Адмирала Макарова, а также у домов № 138 и № 249 на ул. Минской.

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