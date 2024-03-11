Волгоградцам рассказали о беззаботных днях в апреле и мае

Совсем скоро жители всей России, в том числе и Волгоградской области снова перестанут ходить на работу и будут со слезами счастья на глазах наслаждаться длинными выходными.

Целых четыре дня — с 28 апреля по 1 мая — станут раем для уставших тружеников. Субботний выходной 27 апреля перенесут на 29 апреля, а запланированный на 2 ноября — на 30 апреля.

Затем волгоградцы смогут насладиться природой и шашлыками с 9 по 12 мая. И снова длинные выходные стали реальностью благодаря переносу праздничного 6 января (который приходился на субботу) на пятницу 10 мая.

Фото: архив ИА «Высота 102»