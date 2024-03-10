Под Волгоградом на 3 месяца раньше зацвели фейхоа и инжир

Общество 10.03.2024 18:13
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10.03.2024 18:13
Раннее цветение этих растений наблюдают в оранжерее Волгоградского ботанического сада, расположенного в Волжском. Как сообщили V102.RU в облкомприроде, обычно инжир и фейхоа начинают цвести в мае-июне даже в тепличных условиях.
Полюбоваться на это чудо можно уже с завтрашнего дня, 11 марта, посетив оранжерею на ул. Набережная, 2л.
Фото облкомприроды t.me
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