Двойной праздник 8 марта отмечают 5 тысяч волгоградцев

Сегодня, 8 марта, в Волгоградской области двойной праздник отмечают свыше 5 тысяч жителей региона.

- 5028 жителей Волгоградской области празднуют свой день рождения в Международный женский день, - сообщили V102.RU в областном комитете юстиции. - Поздравления принимают сегодня 2596 женщин и 2432 мужчины, которые родились в нашем регионе.

Справка.

Ежегодно Международный женский день отмечается 8 марта. История праздника начинается в далеком 1857 году с «марша пустых кастрюль» в Нью-Йорке. Организовали его женщины с текстильного производства, чтобы привлечь внимание к тяжелым условиям труда и низким зарплатам. В 1908 году этот сценарий повторился. После протестной волны в 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин на второй Международной конференции трудящихся женщин в Копенгагене предложила отмечать праздник ежегодно. С годами 8 марта трансформировалось в праздник всех женщин, а также весны и красоты.

Фото из архива V102.RU