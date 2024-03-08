Общество

Волгоградское МЧС выселило экс-сотрудника из служебной квартиры с долгом в 167 тысяч

Общество 08.03.2024 17:07
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08.03.2024 17:07


Бывшего сотрудника ГУ МЧС России по Волгоградской области и членов его семьи обязали выселиться из служебной квартиры, а также оплатить долги за коммунальные услуги в сумме более 167 тысяч рублей. Такое решение, как сообщает V102.RU, принял Среднеахтубинский районный суд по иску ведомства.

Приказом ГУ МЧС России по региону указанный сотрудник был уволен со службы 18 февраля 2022 года. Договор о найме жилого помещения для временного проживания в период прохождения службы был прекращен с 21 февраля 2022 года. Несмотря на это, мужчина и члены его семьи продолжали проживать в указанном помещении.

В ходе разбирательств было установлено, что бывший сотрудник МЧС и его семья не относятся к категории лиц, указанных в 2 ст. 103 ЖК РФ, которые не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления другого жилья. 

Также выяснилось, что они больше двух лет – с 20 мая 2020 года по 31 октября 2023 года – не платили за коммунальные услуги, накопив долг в размере 167 тысяч 336 рублей.

Суд удовлетворил требования ГУ МЧС России по региону. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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