Общество

«Куда вы его дели?»: инвалид с диабетом из Волгоградской области остался без инсулина

Общество 05.03.2024 06:40
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05.03.2024 06:40


Супруга 80-летнего Алексея Панченко из хутора Попов в Кумылженском районе Волгоградской области не может добиться инвалиду второй группы положенного ему бесплатного инсулина. Как рассказала V102.RU Надежда, в связи с отсутствием жизненно-необходимого препарата она всерьез опасается за жизнь своего мужа. 

- Последний раз нам выдавали инсулин в январе месяце, и то, необходимого количество нам не доложили. С хутора за инсулином до нашей центральной больницы в Кумылге нам ехать 60 километров. За два месяца мы уже в третий раз возвращаемся ни с чем, - сдерживая слезы пожаловалась пенсионерка. – Мой муж еле ходит. Каково нам в такую даль каждый раз ездить и оставаться ни с чем

По словам женщины, в аптеке при Кумылженской ЦРБ, где они получали лекарство бесплатно, каждый раз отвечают, что препарат еще не поступил. В связи с этим им приходится покупать самостоятельно дорогостоящий пузырек с лекарством, которого едва хватает на неделю. 

- Муж получает пенсию по инвалидности 17 тысяч рублей. Скажите нам, неужели мы можем позволить себе на эту сумму покупать, помимо других таблеток, которыми я его лечу, еще и инсулин, - задается вопросом пенсионерка. – Пузырек с ним стоит 500 рублей, а хватает его едва ли на неделю. Нам дай Бог поесть что-нибудь, а тут еще такая неподъемная для нас сумма. Что ж, приходиться экономить и покупать его самостоятельно, поскольку сахар у мужа начал сильно скакать без лекарств. Я очень боюсь за его жизнь

В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция V102.RU обратилась с просьбой прояснить ситуацию с наличием препарата, сообщили, что закупка препарата для льготной категории граждан проводится в плановом порядке, и пообещали, что вот-вот инсулин довезут до Кумылги. 

- Контракт заключен, в начале марта препарат поступит в льготные аптеки, что позволит обеспечить, в том числе пенсионеров из Кумылги, - пояснили в комитете. - В целях динамического наблюдения на 5 марта планируется выезд врача для осмотра пациентов на дому, а при поступлении препаратов в аптеку пациенты будут приглашены для получения инсулина.

Коллаж: Павел Мирошкин/V102.RU

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