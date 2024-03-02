Изменения и новшества в российском законодательстве, которые вступают в силу в марте текущего года, озвучили в Государственной думе РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента, в России ужесточают требования к содержанию животных в местах их продажи, вводят договоры ОСАГО на три месяца, а также начинают маркировать птицу, крупный рогатый скот и пушных зверей, но это не всё.

Бери и ухаживай

В России взялись за улучшение качества содержания защитных лесных насаждений и ухода за ними. Теперь земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, занятые мелиоративными защитными лесными насаждениями, смогут передавать в аренду без проведения торгов сельскохозяйственным организациям, если они ведут соответствующую деятельность на смежном участке.

Травить грызунов и тараканов смогут не все

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения станут лицензируемыми видами деятельности. Выдавать лицензии будет Роспотребнадзор.

Воздух под госконтролем

В России появится система государственного экологического мониторинга для всестороннего и своевременного информирования граждан и органов власти о состоянии окружающей среды. Данная система позволит оперативно предотвращать угрозы. В ней будет содержаться информация об источниках выбросов, состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и земель и т. д.

Бонусы за вторсырье

Установлен перечень товаров, работ и услуг, которые производятся, выполняются и оказываются с использованием определенной доли вторичного сырья в составе. Их производство будет стимулироваться. В этот список вошли различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, пластмассовые изделия, картон, бумага и другая продукция.

Транспорт будущего

Региональные власти будут устанавливать стандарт и комплексный план транспортного обслуживания населения. В частности, будут разработаны перечень и целевые значения показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом.

Безопасность на объектах ТЭК

Ужесточается административная ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК высокой категории опасности. Если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штраф составит до 450 тысяч рублей.

Ваш гусь отмаркирован?

Начинаются маркирование и учет животных. Это касается домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и т. д. Закон не распространяется на домашних питомцев. Маркирование будет индивидуальным или групповым в зависимости от вида животного. Заниматься им будут владельцы за свой счет, а вести учет — специалисты в области ветеринарии безвозмездно.

В клетках «день–ночь»

Вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи, которые по закону должны устанавливаться правительством РФ. Они различаются в зависимости от вида животного. Определены размеры вольеров, аквариумов. Заболевшее животное нужно изолировать и лечить, в помещениях — поддерживать чистоту. Режим освещения должен быть приближен к естественному циклу «день–ночь».

- Голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Закон создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения, - комментирует ситуацию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Короткое ОСАГО

Теперь владельцы машин смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. На них будет распространяться трехдневная отсрочка старта. Этот полис будет подразумевать введение пониженных коэффициентов страховых тарифов. Новая мера будет полезна некоторым категориям водителей и снизит количество случаев использования транспортных средств без ОСАГО.

Поддержка семей

С 8 марта расширяется круг НКО, которые имеют право на господдержку. В их перечень будут включены организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, например помогающие детям без попечения родителей найти новую семью. Также в этот список войдут НКО, занимающиеся безнадзорными животными.

Выплата страхового возмещения по вкладам

С 19 марта заявление о выплате возмещения по вкладам можно будет подать в электронной форме: на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета — предоставить реквизиты карты «Мир».

Отметим, что это только часть законопроектов, которые вступают в силу в марте 2024 года.