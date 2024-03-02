В Волгограде прощаются со 100-летней участницей Сталинградской битвы

Сегодня, 2 марта, в Волгограде прощаются с ветераном Великой Отечественной войны, участницей Сталинградской битвы Валентиной Ануфриевной Чумаченко, сообщили V102.RU в ветеранской организации.

Валентина Ануфриевна скончалась на 101-ом году жизни. В ноябре прошлого года фронтовик отметила свой вековой юбилей в кругу большой семьи. У Валентины Чумаченко 4 внука и 8 правнуков.

Родилась Валентина Ануфриевна в 1923 году. В 1941 году, когда началась война, Валентина Чумаченко только закончила 9 классов. Потом, как вспоминала ветеран, ей пришлось все нагонять – учиться в институте и преподавать в школе русский язык и литературу.

С начала войны работала на тракторном заводе, училась на курсах медсестер, а когда их закончила, работала в Воронежском госпитале 26/23, который оказался в районе Сталинградского тракторного завода.

Уже после войны до 1978 года работала преподавателем в волгоградской школе.

Валентина Чумаченко награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За освобождение Праги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью «За доблестный труд в 1941-1945 гг.».

Скриншот из видеосюжета «Память жива»