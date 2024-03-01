Вечеринка с фламинго 3 марта завершит сезон ледового катка в ЦПКиО





Самая крупная ледовая площадка Волгограда – в ЦПКиО – завершает свой сезон 3 марта. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, 3 марта в 17:00 на катке пройдет прощальная вечеринка «Розовый фламинго».

Посетители парка в выходные смогут увидеть огромных розовых фламинго, которые пустят на лед. На тематической вечеринке волгоградцев и гостей города ждут в розовых нарядах. Всех будут ждать конкурсы и подарки.

Уже в марте на месте катка откроется новая активность «Прогулка на фламинго в озере». Прогулки на катамаранах будут доступны на протяжении всей весны до тех пор, пока не начнется купальный сезон.

Подводя итоги сезона, в парке сообщили, что каток в ЦПКиО посетили более 45 тысяч человек, а парк провел для своих гостей 17 праздников на льду и возле катка.

Фото: парк ЦПКиО