В Волгограде нашли убежавшего из дома 10-летнего ребенка

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Общество 01.03.2024 13:59
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01.03.2024 13:59
Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Десятилетний Артем Курсеков, который пропал 29 февраля, найден живым и здоровым. Об этом сообщили V102.RU волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Ребенка удалось найти в результате оперативной работы волонтеров, к которым ранее обратились родители ребенка.
Напомним, 29 февраля ранним утром подросток ушел из дома в неизвестном направлении.
Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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