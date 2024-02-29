Транспортную развязку у Водстроя в Волгограде построили наполовину

Строительство новой транспортной развязки коридора «Север – Юг» в Волгограде идет по графику. Готовность объекта уже составляет более 50%, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

Напомним, развязка возводится над железнодорожным переездом около поселка Водстрой в Тракторозаводском районе Волгограда. Этот дорожный объект позволит разгрузить участок Третьей продольной, который станет частью международного коридора «Север – Юг», который пройдет через 11 стран.

- Специалистами подрядной организации завершено устройство земляного полотна, возведены опоры путепровода, смонтированы балки пролетного строения, выполнены монолитные работы на межбалочных швах, сформировано сопряжение путепровода с насыпью земляного полотна. В настоящее время ведутся работы по установке цоколей для стоек барьерного ограждения, а также армированию деформационных швов, - рассказали в профильном комитете обладминистрации.

Ранее сообщалось, что стоимость работ составляет 1,7 миллиарда рублей. Помимо новой многоуровневой развязки также производится расширение автодороги с двух до четырех полос на отрезке в 3,2 км. Завершить строительство путепровода на Водстрое планируют в 2024 году.

Фото: администрации Волгоградской области