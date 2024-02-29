Общество

В Волгограде за 81 млн рублей благоустроят проспект Металлургов

Общество 29.02.2024 16:58
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29.02.2024 16:58


Объявлен электронный аукцион по отбору подрядчика для благоустройства прогулочной зоны на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ составляет 81,8 млн рублей. 

Преобразится территория вдоль проспекта Металлургов в границах ул. им. Маршала Еременко и ул. им. Кузнецова, включая зоны по обе стороны трамвайных путей. 

В мэрии уточнили, что в рамках благоустройства проспекта будут обновлены участки около театра «Царицынская опера» и четная сторона от трамвайных путей по ул. им. Кузнецова до МКД №10 по пр. Металлургов.

Ранее сообщалось, что общественное пространство приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Архитекторы придумали и новый облик этой территории, где предусмотрели детские площадки и уличные тренажеры, сохранили тропиночную сеть в зеленой зоне. Также запланировано обустройство фонтана и места для тихого отдыха, замена твердого покрытия, фонарей, поливочника. Здесь появятся и новые растения.

Бульвар по проспекту Металлургов обеспечивает подход к ряду соцучреждений и многоквартирных домов, поэтому имеет высокий пешеходный трафик. Однако с советских времен эта территория не обновлялась.

Решение о благоустройстве прогулочной зоны проспекта было принято на основании рейтингового голосования, которое проводилось среди горожан в 2023 году.

Фото: администрация Волгограда

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