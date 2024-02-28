В Волгограде и области посчитали число бездомных животных

В Волгоградской области на треть снизилось число безнадзорных животных. Как пояснили V102.RU в региональном комитете ветеринарии, процедуру отлова, стерилизации и вакцинации прошли более 50% от общего количества особей.

— В 2018 году в регионе насчитывалось более 30 тысяч безнадзорных животных. За это время их количество сократилось на 10 тысяч, — уточнили информагентству в профильном комитете. — Снижению их численности способствует стерилизация и ужесточение требований к содержанию домашних питомцев, а также их выгулу. К примеру, в 2023 году отловлены, пробиркованы и стерилизованы более 5,3 тысячи особей.

Согласно опубликованному докладу облкомветеринарии касательно реализации Закона Волгоградской области от 15.07.2013 № 94-ОД, направленного на регулирование численности бездомных животных, в 2023-м году было заключено 38 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов региона о предоставлении субвенций на эти цели из областной казны в размере 15 миллионов рублей.

Последний мониторинг, проведенный специалистами ветслужбы региона по состоянию на 15 сентября 2023 года показал, что число животных без владельцев (в частности собак) на территории Волгограда и области составило всего 21 086 особей. Из них прошли процедуру отлова, вакцинации, стерилизации и возврата в среду обитания 8283 животных.

Программу ОСВВ от общего числа прошли более 50% животных по региону и примерно 60% по Волгограду. При этом совершенно точно можно утверждать, что подобные мероприятия не могут повлиять на резкое снижение количества бездомных животных, так как в этом случае применяются гуманные методы, а не эвтаназия, как в некоторых российских регионах, где приняты соответствующие законы (к примеру, соседняя Астраханская область).

— Специалисты еще раз подчеркивают, что особое значение для решения вопроса безнадзорных животных состоит в ответственном отношении жителей региона к своим питомцам, — пояснили в регкомитете ветеринарии.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается работа по совершенствованию правовой базы для решения вопросов в этой чувствительной сфере. Выстроена эффективная работа с приютами, зоозащитниками и общественными организациями.

Фото: архив ИА «Высота 102»