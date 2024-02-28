В Волгограде накануне презентовали художественный фильм «Командир». Картина посвящена одной из операций легендарного подразделения антитеррора «Альфа» и ее руководителю, Герою Советского Союза Геннадию Зайцеву.

В фильме показаны реальные события 1 декабря 1988 года, разворачивавшиеся в городе Орджоникидзе (Владикавказ), где террористы насильно удерживали в школьном автобусе 32 ребенка, учительницу и водителя. Перед офицером в очередной раз встает нелегкая задача по освобождению заложников и нейтрализации особо опасных преступников. Символично, что фильм показали в День сил специальных операций.

Среди зрителей присутствовали действующие сотрудники органов госбезопасности, спецназа и ветераны службы, председатель ВООО «Динамо» генерал-лейтенант Александр Ларин, а также члены Совета спортивного общества.





Жизненный путь будущего командира специального отряда, становление его как личности и непростые решения в ходе спецоперации в Орджоникидзе продемонстрировал на экране уроженец Волгограда, звезда фильма «Движение вверх» Кирилл Зайцев. Актер признался, что самый сложный отбор ему устроил как раз сам Геннадий Николаевич.

— Сначала мы встретились с режиссером Тимуром Хваном, поговорили, я увидел сценарий, понял, что мне интересно раскрыть личность такого масштаба, показать путь легендарного для страны человека. Следующим испытанием стала встреча непосредственно с героем картины. Я оказался под его рентгеновским взглядом. Если бы я ему не понравился, как он мог мне поведать свою судьбу? Человек абсолютно достойный, как раз таких героев нам не хватает. Хочется, чтобы сын, когда рос, не ждал, что его укусит радиоактивный паук и он станет суперменом, а чтобы он учился, трудился, был благодарным и Родину любил, — поделился с журналистами V102.RU актер. — Геннадий Николаевич видел фильм, мне было важно, что он скажет. Отметил, что кино получилось правдивое, а мне лично добавил: «Ты, Кирилл, с поставленной задачей справился». Ведь было нужно провести огромную работу, вжиться в роль, погрузиться в историю. Только переговоров было записано на семь часов, я все это переслушивал.

Примечательно, что в картине был занят еще один волгоградец Александр Обманов, сыгравший террориста. Режиссер Тимур Хван рассказал после просмотра, почему он выбрал для экранизации именно эту спецоперацию офицера КГБ.

— Те самые дети, уже повзрослев, спустя 35 лет встретись со своим спасителем — Геннадием Николаевичем. Мой выбор был предрешен. Тогда они не знали, кто их вызволил из плена, группа «Альфа» была тотально засекречена, — отметил режиссер. — По-моему мы нигде не соврали в этом фильме. Родителей заложников сыграли те самые школьники, которые находились в автобусе в далеком 88-м году. Мне очень хочется их отметить, потому что, они разрешили снять о себе такое кино. Все, что там происходило, было на самом деле. Они много героических вещей совершили. Чего стоит хотя бы эта сцена с пионерским галстуком. Не хочется клеветать, но, думаю, что многие сегодняшние подростки, просто растоптали бы его, столкнувшись с аналогичным выбором.





В фильме много задумок, которые появились после общения исполнителя главной роли Кирилла Зайцева со своим героическим однофамильцем.

— Я понимал, что эта история с правильными ценностями. Другое название фильма могло быть «Переговорщик». Как говорил Зайцев: «Главное — сохранить жизни людей». Причем, как заложников, так и бойцов. Интересен тот факт, что за 14 лет службы под началом Геннадия Николаевича, все операции имели успех и были проведены без единой потери личного состава. Еще один характерный момент: за глаза сотрудники «Альфы» называли его Папой. Наш фильм о том, что героями не рождаются, ими становятся. А еще герои не были бы героями без людей, которые их окружали, — говорит наш земляк.

Актер отмечает, что некоторые сцены были придуманы им прямо на съемочной площадке:

— Например, когда я помогаю Волкову с химией, объясняя, что солдат — это молекула, рисуя в тетрадке. В сценарии не было прописано таких деталей. Были моменты, которые так и не попали в финальный монтаж. Там, где я в образе Геннадия Николаевича, получившего Звезду Героя, поднимаю рюмочку дома и говорю, что из пяти лучей этой звезды, первый принадлежит моей маме, второй — моим наставникам, третий — сотрудникам нашего подразделения, четвертый мой, а пятый луч принадлежит моей любимой жене.





На всем протяжении фильма к горлу не раз подкатывал предательский комок слез, а значит — цель режиссером достигнута. Вот главный герой, еще подросток, говорит, что все будет хорошо, когда его мать узнает, что муж и отец ее детей нашел другую семью и больше не вернется домой. На следующем кадре — освобожденные из автобуса школьники бегут навстречу к сходившим все это время с ума родителям.

Когда пошли титры, возможно, наступил один из самых пронзительных моментов — действующие сотрудники органов госбезопасности встали со своих мест. Их примеру последовали и другие зрители. Вскоре на ногах был уже весь зал, аплодировавший создателям и героям фильма.

В этом году исполняется 50 лет со дня образования группы «Альфа», а 11 сентября 2024 года — 90 лет Геннадию Зайцеву. Герои среди нас каждый день идут на подвиг, зная, что об этом, возможно, никто так никогда и не узнает. И все равно эти смелые и мужественные люди делают свою незаметную работу, чтобы мы могли спать спокойно. Ведь есть такая профессия — Родину защищать.

Фото: ИА «Высота 102», Кирилл Зайцев / VK.com