Председателю КСП Волжского Юрию Жучкову нашли замену

В Волжском готовится смена руководства контрольно-счетной палаты. Как сообщили V102.RU в думе городского округа Волгоградской области сегодня, 26 февраля, в связи с истечением полномочий действующего председателя КСП 30 апреля 2024 года в городской представительный орган на должность председателя КСП внесена кандидатура Андрея Попова. Сейчас Попов занимает должность управляющего делами администрации городского округа.
Члены профильной комиссии уже рекомендовали кандидатуру Андрея Попова к утверждению на заседании думы.
В настоящее время, напомним, КСП Волжского возглавляет Юрий Жучков. Он находится на этом посту уже 10 лет, а его сын, Алексей Жучков, является депутатом городской думы.
Несколько лет назад в Волжском уже готовились к отставке Юрия Жучкова, однако тогда он сохранил свою должность.