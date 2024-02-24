Снежная луна испортит сон волгоградцам 24 февраля

Любопытно, что один раз в 19 лет полнолуния в феврале не наступает. Это событие называют Чёрной луной. Последний раз февральского полнолуния не досчитались в 2018 году, в следующий раз такое явление произойдет лишь в 2037 году.
Полнолуние, напомним, это явление, когда луна практически на 100% освещается солнцем.
Обычно в такие периоды психически неуравновешенные люди испытывают излишнюю нервозность и тревогу. Но даже у здоровых людей могут наблюдаться проблемы со сном.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU