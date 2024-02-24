Снежная луна испортит сон волгоградцам 24 февраля





Сегодня, 24 февраля, волгоградцы наблюдают второе зимнее полнолуние – круглую луну, которую называют Снежной. Полнолуние можно будет увидеть еще и завтра, 25 февраля, сообщает V102.RU. Сегодня, 24 февраля, волгоградцы наблюдают второе зимнее полнолуние – круглую луну, которую называют Снежной. Полнолуние можно будет увидеть еще и завтра, 25 февраля, сообщает V102.RU.

Первое зимнее полнолуние волгоградцы видели в небе 25 января. Оно называется Волчьей луной. Следующее полнолуние наступит только через месяц – 25 марта.Любопытно, что один раз в 19 лет полнолуния в феврале не наступает. Это событие называют Чёрной луной. Последний раз февральского полнолуния не досчитались в 2018 году, в следующий раз такое явление произойдет лишь в 2037 году.Полнолуние, напомним, это явление, когда луна практически на 100% освещается солнцем.Обычно в такие периоды психически неуравновешенные люди испытывают излишнюю нервозность и тревогу. Но даже у здоровых людей могут наблюдаться проблемы со сном.