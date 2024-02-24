Из волгоградских магазинов исчезли дешевые яйца

Сейчас цена на них вновь стала потихоньку расти. По данным Волгоградстата, средняя стоимость яиц составила уже почти 120 рублей, а за неделю они подорожали на 1,7%.
Общество 24.02.2024 18:53
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24.02.2024 18:53
Сейчас цена на них вновь стала потихоньку расти. По данным Волгоградстата, средняя стоимость яиц составила уже почти 120 рублей, а за неделю они подорожали на 1,7%.
В волгоградских магазинах больше не встретишь яйца дешевле 100 рублей за десяток. Как сообщает V102.RU, минимальная стоимость яиц перевалила за сотню. Самые дешевые стоят теперь 109 рублей.При этом, напомним, в середине января торговые сети Волгограда были завалены яйцами по цене около 90 рублей за десяток. Временное снижение стоимости этого продукта питания произошло после резкого скачка цен и вынужденных закупок яиц за границей.
Сейчас цена на них вновь стала потихоньку расти. По данным Волгоградстата, средняя стоимость яиц составила уже почти 120 рублей, а за неделю они подорожали на 1,7%.
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