Пять мемориалов отреставрируют в Волгограде в 2024 году

Общество 24.02.2024 12:50
0
24.02.2024 12:50
В Краснооктярьском, Ворошиловском и Советском районах Волгограда определены первые пять воинских мемориалов, которые муниципалитет приведет в порядок в текущем году. Как сообщили V102.RU в мэрии, в первоочередном порядке будут восстановлены:
«Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенная в Нижнем поселке «Баррикады»,
«Могила комсомольца-партизана С. Филиппова»,
«Братская могила советских воинов и рабочих», находящаяся на кладбище в поселке Дар-Гора,
«Братская могила воинов 64-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенная на Лысой горе,
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» в поселке Гули Королевой.
Проекты реконструкции мемориалов уже подготовлены.Напомним, с 2022 году во всех районах Волгограда обновлены порядка 50 мемориалов. Реализация проекта продолжается и в текущем году.
«Минск», «Волжаночка» и «Малятко»: какими были легендарные советские магазины Волгограда24.02.2024 17:00
Общество 24.02.2024 17:00
Больше половины домов во Фролово подключили к водоснабжению24.02.2024 15:55
Общество 24.02.2024 15:55
Волгоградского блогера уличили в хайпе на мусоре24.02.2024 15:09
Общество 24.02.2024 15:09
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи со смертью Вячеслава Лебедева24.02.2024 15:01
Общество 24.02.2024 15:01
Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звезды24.02.2024 11:57
Общество 24.02.2024 11:57
Под Волгоградом второй раз за зиму расцвела верба: что это значит24.02.2024 10:25
Общество 24.02.2024 10:25
Над Волгоградом 23 февраля прогремел праздничный салют23.02.2024 22:30
Общество 23.02.2024 22:30
Волгоградский стенд на ВДНХ в Москве посетили стрельцы и красноармейцы23.02.2024 21:03
Общество 23.02.2024 21:03
В Волгограде 96-летней труженице тыла помогли вернуть отнятую обманом квартиру23.02.2024 19:04
Общество 23.02.2024 19:04
В Волгоградской области запретили распахивать остатки столицы Золотой орды23.02.2024 17:27
Общество 23.02.2024 17:27
Врач-офтальмолог в Волгоградской области отсудила заслуженную досрочную пенсию23.02.2024 15:19
Общество 23.02.2024 15:19
Генерал МВД произвел «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в Волгограде23.02.2024 14:07
Общество 23.02.2024 14:07
Реконструкция волгоградского ЦУМа обойдется почти в 2,5 млрд рублей23.02.2024 13:37
Общество 23.02.2024 13:37
В Волгограде 23 февраля у Вечного огня почтили память защитников Отечества23.02.2024 11:33
Общество 23.02.2024 11:33
В Волгограде 104-летнюю ветерана ВОВ заставляют явиться в УК из-за протекающей крыши23.02.2024 11:01
Общество 23.02.2024 11:01