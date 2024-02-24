Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звезды

Сегодня, 24 февраля, в Елани Волгоградской области открыли памятник участникам СВО. Как сообщили V102.RU в администрации района, событие приурочено ко 2-ой годовщине начала спецоперации.
Памятник представляет из себя пятиконечную звезду, в которой слились в единое целое символы — Z, V, O. На конструкции также присутствует изображение знаменитой бабушки с флагом, которая встречала в Украине российских военных.
Памятник изготовил сварщик Алексей Аринушкин вместе с группой участников СВО. В сборе средств принимали участие жители района, общественные организации. Всего было собрано около 300 тысяч рублей.
Фото Новоаннинский сегодня/t.me