Общество

Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звезды

Общество 24.02.2024 11:57
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24.02.2024 11:57


Сегодня, 24 февраля, в Елани Волгоградской области открыли памятник участникам СВО. Как сообщили V102.RU в администрации района, событие приурочено ко 2-ой годовщине начала спецоперации.
Памятник представляет из себя пятиконечную звезду, в которой слились в единое целое символы — Z, V, O. На конструкции также присутствует изображение знаменитой бабушки с флагом, которая встречала в Украине российских военных.  
Памятник изготовил сварщик Алексей Аринушкин вместе с группой участников СВО. В сборе средств принимали участие жители района, общественные организации. Всего было собрано около 300 тысяч рублей.
Фото Новоаннинский сегодня/t.me

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