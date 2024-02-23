Волгоградским призывникам предложат выбор – на военную службу или в лес





Профессия лесничего или лесоруба может стать альтернативой службы в ходе осеннего призыва 2024 года. Об этом 22 февраля сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Соответствующий проект нормативного акта Минтруда проходит общественные обсуждения.

– Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект, в котором содержится список профессий, видов работ и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. В этот перечень вошло более 200 профессий, включая лесничего (государственного инспектора по охране леса), лесоруба, пожарного и многих других, – со ссылкой на Рослесхоз сообщили волгоградские чиновники.

В ведомстве также напоминают, что альтернативная служба в России длится по времени почти вдвое больше срочной – 21 месяц.